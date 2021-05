Lazio, Milinkovic-Savic salta il Parma e punta il derby. Rientro vicino per Caicedo ed Escalante

Ultime in casa Lazio dopo la ripresa degli allenamenti: il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic dopo l'operazione di ieri non si è visto in campo oggi: salterà il Parma e dovrebbe rientrare per il derby di sabato. Buone notizie da Caicedo, di nuovo in gruppo senza fare la partitella finale, ed Escalante, che ha lavorato con i compagni a pieno regime.