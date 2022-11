Lazio, niente ritiro anticipato. La squadra ha dormito in Olanda dopo il ko in Europa League

Sarri e la Lazio sono rimasti a dormire in Olanda. Una scelta dettata dall’esigenza di riposare e recuperare meglio dopo il ko con il Feyenoord e l’estromissione dall’Europa League, considerando l’imminenza del derby. Ci sarebbero stati i tempi tecnici per organizzare un charter notturno - riporta il Corriere dello Sport -, ma il tecnico ha preferito fermarsi nella città olandese e rinviare la partenza nella tarda mattinata di oggi. Un allenamento è previsto a Formello nel pomeriggio, subito dopo il rientro a Fiumicino, e niente ritiro anticipato. L’ipotesi ventilata nei giorni scorsi non ha mai preso corpo ed è già rientrata.