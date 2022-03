Lazio, non solo Romagnoli: Sarri continua a chiedere Casale e rispunta Rojas

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio si muove per sistemare la difesa. Alessio Romagnoli sarebbe vicino al sì, mentre Sarri insiste per Casale dell'Hellas Verona. Non solo, l'alternativa potrebbe arrivare dall'Argentina, visto che Tare, dopo averlo trattato a gennaio, è tornato a trattare Robert Rojas del River Plate che giusto pochi giorni fa ha rinnovato il contratto con i Milionarios fino al 2024.