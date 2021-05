Lazio, oggi Lotito a Formello: potrebbe essere il giorno giusto per il rinnovo di Inzaghi

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è nell’aria un vertice tra il patron della LazioClaudio Lotito ed il tecnico Simone Inzaghi per mettere nero su bianco l’accordo contrattuale. Dopo mesi di rinvii, oggi il presidente tornerà a Formello dopo l’allenamento previsto per le 11.00 e potrebbe incontrare l’allenatore per l’utilizzo atto del rinnovo. L’intesa economica è stata raggiunta, il pensiero del tecnico era dapprima legato al mercato. Ad oggi le parti sembrano vicine, ci sono sirene inglesi per Inzaghi (Leicester) ma per lui la Lazio resta la priorità, quindi la Premier verrebbe presa in considerazione solo in caso di addio con il club biancoceleste.