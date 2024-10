Lazio, Pedro può ancora incantare: contratto in scadenza a giugno, possibile rinnovo

La Lazio si gode Pedro, campione che è difficile apostrofare come semplice alternativa e che in questo inizio di stagione sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Tra Serie A ed Europa League ha fin qui totalizzato 200 minuti in campo, venendo utilizzato prevalentemente in campo europeo. Partito titolare sia contro la Dinamo Kiev che contro il Nizza, ha ripagato la fiducia del tecnico Baroni con 1 gol e 2 assist.

In campionato, invece, gli vengono preferiti dal primo minuto altri compagni di reparto (su tutti Castellanos, Dia e Zaccagni). Nonostante questo, è riuscito ad incidere sulle sorti laziali anche in ambito nazionale. Entrato nel secondo tempo dell'ultimo match disputato, all'Olimpico contro l'Empoli, ha risolto una sfida che si stava facendo complicata con un bolide che ha piegato le mani al portiere toscano Vasquez.

Il punto sul futuro

"Essendo verso la fine della carriera, voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni della vita sul campo con i compagni perché non so ancora quando verrà il momento di lasciare". Così ha parlato Pedro, in una recente intervista a Radio Club Tenerife. Il suo contratto con la Lazio scade a giugno del 2025: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club potrebbe pensare di proporgli il rinnovo.