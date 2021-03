Lazio, per Lazzari si punta al recupero per il Crotone con obiettivo Bayern Monaco

Manuel Lazzari si è fermato a causa di un'elongazione al polpaccio che per fortuna del giocatore, e di Inzaghi, non presenta lesioni. Secondo il Corriere della Sera, i biancocelesti proveranno a recuperarlo per la sfida contro il Crotone, ma con l'intento non di schierarlo titolare ma piuttosto per averlo pronto per la sfida di Champions contro il Bayern a Monaco.