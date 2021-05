Lazio, presto la decisione di Simone Inzaghi: Gattuso fra i profili graditi come sostituto

Prima la sfida con il Sassuolo che chiuderà la stagione, poi il futuro. Si concluderà questa sera il campionato della Lazio culminato con il quinto posto e la qualificazione in Europa League. Poi sarà la volta di programmare e pensare anche alla situazione legata a Simone Inzaghi. La posizione del tecnico biancoceleste è ancora in bilico e può prendere sia la direzione del rinnovo di contratto sia quella dei saluti. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione non è ancora stata presa ma il club della Capitale si starebbe guardando intorno con Gennaro Gattuso fra profili papabili.