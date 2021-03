Lazio, primi screzi tra Inzaghi e Tare: troppi ko e il mercato tra gli argomenti

Il Messaggero di oggi racconta di un primissimo screzio avvenuto ieri tra gli amici Simone Inzaghi e Igli Tare. L'allenatore e il ds, da sempre allineati in questa esperienza biancoceleste, si sono fronteggiati prima dell'allenamento, dopo il ko contro la Juventus. Un vis a vis che è arrivato prima della strigliata di Lotito, che tra le altre cose aveva come tema anche il mercato, visto che il tecnico è accusato di non sfruttare al massimo le risorse arrivate in sede di trattative.