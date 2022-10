Lazio, prosegue la polemica sul giallo a Milinkovic-Savic: bocca cucita in un post social

vedi letture

Non si placa la polemica in casa Lazio dopo il giallo sventolato ieri dal signor Manganiello ai danni di Sergej Milinkovic-Savic: l'ammonizione rimediata contro la Salernitana costerà al centrocampista serbo il derby della Capitale. Sui social il club biancoceleste ha mostrato nuovamente le immagini dell'intervento del Sergente, mettendolo a paragone con quello subito da Lazzari, che non ha portato ad alcune ammonizione.