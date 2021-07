Lazio, sabato le visite mediche di Felipe Anderson. Poi partirà per il ritiro

Felipe Anderson alla Lazio, operazione chiusa già da un paio di giorni. Come riporta Sky, il brasiliano arriverà in Italia nelle prossime ore e nella giornata di sabato effettuerà le visite mediche in Paideia. Da domenica, poi, l'ex West Ham prenderà parte al ritiro della squadra di Maurizio Sarri.