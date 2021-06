Lazio, Sarri attinge al "suo" Chelsea: Kepa l'occasione, può arrivare in prestito

vedi letture

Secondo quanto rivela Il Messaggero, il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri non ha ancora dimenticato la sua esperienza inglese e ora vuole trascinare due talenti del Chelsea nel Bel Paese. Per la porta c'è Kepa come occasione: è stato acquistato dal Chelsea per 80 milioni, può arrivare in prestito dopo essere stato utilizzato nell'ultima stagione appena 7 volte in Premier. Chiesto anche Loftus-Cheek per il centrocampo, lui più fattibile.