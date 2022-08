Lazio, Sarri: "Con la Samp partita pericolosa. Estate dura per Luis Alberto, ora sta bene"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria: "Quella di oggi è una partita pericolosa sotto il punto di vista mentale, in mezzo a Inter e Napoli. Se vogliamo continuità dobbiamo fare passi in avanti in questo senso. I nostri avversari hanno valori più alti rispetto alla classifica dell'anno scorso e di quest'anno. Contro Atalanta e Juventus hanno fatto gare di alto livello, poi hanno sbagliato a Salerno. Dobbiamo stare attenti. Luis Alberto sia che giochi 20 minuti che ne giochi 60 di dà tanto. Ha passato un'estate complicata ma ora è proiettato nuovamente nel nostro gruppo".