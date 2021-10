Lazio, Sarri: "Inzaghi ha fatto bene. E guida la squadra che potrebbe essere la grande favorita"

vedi letture

Torna all'Olimpico Simone Inzaghi: cosa pensa di lui? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida contro l'Inter: "La storia degli scontri diretti tra allenatori non ci credo, dipende sempre da chi stai allenando. A Empoli ho perso tante partite, a Napoli poche. Inzaghi ha fatto bene, adesso è alla guida di una squadra che potrebbe essere la grande favorita per la vittoria del campionato. Anche se ha ceduto alcuni giocatori, ha fatto acquisti funzionali. Non conosco poi Inzaghi dal punto di vista umano".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Sarri.