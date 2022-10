Lazio, si lavora al rinnovo di Luka Romero: spunta anche un retroscena su un patto con Sarri

vedi letture

In casa Lazio c'è attenzione per quel che riguarda la situazione contrattuale del talentino Luka Romero. Il giocatore è in scadenza al termine della stagione e fra i dirigenti biancocelesti, scrive Il Messaggero, esiste il timore che alle sue spalle ci sia già qualche big pronta a sfruttare la situazione. La Lazio si sta muovendo per arrivare al prolungamento ed in tal senso è da segnalare un retroscena riguardante il suo utilizzo presente e futuro, in caso di firma. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un colloquio con Maurizio Sarri nel quale il tecnico avrebbe esposto la sua idea, proponendo una sorta di patto: 10 partite fra Serie A e coppe quest'anno, almeno 20 il prossimo. Il tutto, ovviamente, legando la questione alla firma sul rinnovo del contratto.