Lazio, sospiro di sollievo per Castellanos: nessun mese di stop, ecco i tempi di recupero

vedi letture

Nel secondo tempo di Lazio-Hellas Verona Valentin Castellanos, dopo aver trovato il suo ennesimo gol stagionale (il secondo consecutivo per la prima volta da quando è sbarcato in Serie A), si è fermato a causa di un infortunio muscolare agli adduttori della coscia sinistra ed è stato sostituito da Marco Baroni. In virtù dell'importanza che ha acquisito El Taty per le sorti biancocelesti, i tifosi ora sono con il fiato sospeso. Quando rientrerà l'attaccante argentino?

Ieri la Lazio ha pubblicato il seguente report medico: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero".

Stando a quanto riferito dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Castellanos dovrà restare fermo ai box 7-10 giorni, di cui quattro di riposo assoluto, e l'obiettivo per rientrare sul terreno di gioco è la partita con il Torino. Nella sfida contro la Fiorentina, dunque, non ci sarà. E probabilmente anche a Kiev, dove la squadra di Baroni sarà impegnata con la Dinamo in Europa League.