Accelerata del Bologna per Asllani: può arrivare a titolo definitivo, il Torino non molla
Possibile colpo in mediana per il Bologna. Come appreso da TuttoMercatoWeb.com, il club rossoblù prova ad accelerare per assicurarsi Kristjan Asllani dall'Inter. L'intenzione è di puntare forte sul centrocampista cresciuto nell'Empoli, acquistandolo a titolo definitivo.
Un rinforzo importante per Vicenzo Italiano, ma anche una possibile beffa per il Torino. Anche i granata, infatti, sono fortemente interessati al giocatore. Al momento, però, problemi di tesseramento dovuti alle liste - dovendo chiudere qualche uscita prima di andare sulle entrate - rallentano le strategie granata. Il club di Cairo rimane comunque alla finestra: ore dunque caldissime per il futuro di Asllani.
