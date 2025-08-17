Milan, il retroscena: prese informazioni per Krstovic, poi si è ritirato per il prezzo

Il Milan deve ancora chiudere il cerchio dell'attaccante da regalare a Max Allegri. Mentre si cerca di intensificare i rapporti con il Manchester United per assicurarsi di chiudere l'operazione Hojlund, la dirigenza rossonera tiene vive anche altre piste secondarie qualora quella del danese ex Atalanta dovesse saltare.

Piano B

Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, il primo nome da tenere in considerazione è quello di Nico Jackson: la punta senegalese di 24 anni ha già le valigie in mano, pronto a lasciare il Chelsea di Enzo Maresca, e il ds Tare in un weekend trascorso a Londra la settimana scorsa ne ha parlato direttamente con l'agente del giocatore, Ali Barat.

Piste alternative

Nomi che suggestionano l'ambiente rossonero Dusan Vlahovic - emarginato dalla Juve e con un anno di contratto rimanente - oppure Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che però ha un costo elevato. Altrimenti Embolo, dal rapporto incrinato con il Monaco e dunque in uscita. Goncalo Ramos del PSG non vuole lasciare l'ombra della Tour Eiffel. Il Milan però ha sondato il terreno anche per Nikola Krstovic: l'attaccante montenegrino classe 2000 e di proprietà del Lecce vorrebbe affrontare una nuova sfida e ha preso informazioni sui costi dell'operazione, ossia 30 milioni di euro. A quel punto il club rossonero ha scelto di virare altrove.