Zalewski-Atalanta e Asllani-Bologna, quanto può incassare l'Inter

Ancora non ci sono novità in entrata, dall'attaccante - tutto tace sul fronte Ademola Lookman - all'eventuale innesto in difesa, su tutti, l'Inter però non è ferma in questa fase del mercato e potrebbe mettere a segno una doppia cessione. Con conseguente iniezione di liquidità nelle casse del club.

Come appreso da TuttoMercatoWeb.com, il Bologna sta infatti provando ad accelerare per Kristjan Asllani. La novità risiede soprattutto nel fatto che il club rossoblu sarebbe intenzionato a puntare su di lui a titolo definitivo, che potrebbe aiutare al sorpasso sul Torino. Non si parla ancora di cifre che il Bologna potrebbe mettere sul piatto, resta da capire se Sartori e Di Vaio si avvicineranno alla valutazione che l'Inter ha fatto da tempo sul ragazzo (di circa 18 milioni di euro).

Dall'altra parte l'Atalanta fa sul serio per Nicola Zalewski. Come anticipato, il club bergamasco avrebbe messo nel mirino l'esterno polacco classe 2002 per rimpolpare una fascia sinistra ridotta all'osso. Zalewski, al termine della scorsa stagione e del prestito semestrale in nerazzurro, ha scelto di proseguire la sua avventura all'Inter e in via definitiva, per questo nel mese di giugno è stato riscattato dalla Roma per 6,5 milioni di euro. Ora però l'Atalanta preme per averlo e secondo le ultime informazioni fornite da Fabrizio Romano - esperto di calciomercato internazionale - è già stata messa sul tavolo un'offerta concreta per l'acquisizione dell'esterno polacco. Si parlerebbe di una proposta da 17 milioni di euro.

Insomma, facendo due conti l'Inter potrebbe incassare dalla doppia cessione una cifra anche superiore ai 30 milioni di euro eventualmente da reinvestire poi sul mercato.