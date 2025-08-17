TMW Roma, idea Pessina. Ha già avuto Gasperini nella sua esperienza all'Atalanta

La Roma preme per Matteo Pessina. Il centrocampista, capitano del Monza, è valutato sotto i 10 milioni di euro e può essere una scelta interessante per i giallorossi visto che Gian Piero Gasperini lo ha già avuto nella sua esperienza all'Atalanta, salvo poi cederlo per circa 15 proprio ai brianzoli, dove è diventato capitano. La retrocessione porta a una possibile cessione - anche perché lo stipendio non è basso - anche se bisogna ancora definire la formula, se un prestito con diritto, obbligo oppure semplicemente a titolo definitivo.

Nelle scorse settimane Giovanni Sartori e il Bologna lo hanno messo nel mirino, senza però affondare. Dunque nelle prossime ore ci potranno essere delle novità.

Pessina, di fatto, ha scelto Monza perché c'era Adriano Galliani, come detto in altre interviste. "Galliani è una persona fantastica, quando il Monza è arrivato in Serie A pensarono subito a me. Io sono nato e cresciuto a Monza, Galliani è monzese e tifoso, non esitò un attimo a chiamarmi e a convincere Berlusconi ad acquistarmi. La passione di Galliani è incredibile, io ho giocato per diverse squadre e direttori come lui non esistono per come vive il calcio anche in modo romantico. Quando giochiamo in casa a fine primo tempo va via dallo stadio, si reca al Duomo e poi torna perché vive la partita con grande trasporto