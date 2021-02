Lazio, Tare: "Lo scudetto è una parola grossa, ma con l'Inter ci giochiamo gli stessi obiettivi"

vedi letture

Nel pre gara di Inter-Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste: “Lo scudetto è una parola grossa, il nostro obiettivo è pensare una partita per volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà e abbiamo trovato la strada, ora cerchiamo di continuare come abbiamo finito l’ultima partita. Queste sono le nostre partite. Siamo una squadra consolidata, ce la possiamo giocare, lotteremo per gli stessi obiettivi e non dobbiamo nasconderci”.