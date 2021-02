Lazio, Tare: "Piazzamento Champions obiettivo primario, giocarla ti fa crescere in tutti i sensi"

Nel corso del pre-partita di Lazio-Sampdoria, che si sfideranno tra pochi minuti all'Olimpico, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto conta il pensiero della gara d'andata? Anche in quel caso vi sfidavate alla vigilia di una partita di Champions...

"L'insegnamento è che all'andata abbiamo pensato alla prima gara della Champions, e non deve succedere oggi. Per noi il campionato è fondamentale, dobbiamo fare una partita importante per portare a casa la vittoria e poi pensare a martedì".

Quanto conta per voi l'obiettivo di tornare in Champions?

"Da inizio stagione abbiamo detto che è il nostro obiettivo primario. Giocarla aiuta crescere in tutti i sensi. Raggiungere un posto Champions sarebbe molto utile per il futuro".