Lazio, tris di rinnovi per gli intoccabili di Gattuso. Contatti in programma con Dele-Bashiru

La Lazio ha intenzione di blindare alcuni giocatori ritenuti centrali nel progetto di Gennaro Gattuso e procederà con una serie di rinnovi, anche a costo di correre qualche rischio sul mercato. Andiamo a vedere quali sono i dossier sul tavolo.

I tre dossier in scadenza

Sulla scrivania dei vertici del club biancoceleste ci sono infatti anche le posizioni di Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru. Tutti, attualmente, sono legati alla Lazio fino al 2028 e come spiega il Corriere dello Sport l’obiettivo della società è quello di muoversi in anticipo, proponendo sia un prolungamento dei rispettivi contratti che un adeguamento al rialzo degli ingaggi.

I dettagli

L'esterno danese è tornato prepotentemente al centro del progetto dopo aver ritrovato la miglior condizione, mentre per quanto riguarda il regista biancoceleste i recenti problemi fisici ne hanno rallentato la partenza ma non hanno mai scalfito la stima della Lazio, che lo considera un profilo di assoluto spessore. Stesso discorso per il nigeriano Dele-Bashiru: la società intensificherà o avvierà i contatti entro dicembre, stando a quanto riferito dal quotidiano romano. Ma senza l'assillo di chiudere tutto subito, puntando ad arrivare alla finestra invernale di mercato con un quadro ben definito.