La brutta notizia della vigilia di Torino-Lazio arrivata ieri dalla conferenza stampa di Gennaro Gattuso è l'indisponibilità di Kenneth Taylor. "Non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo. Ha fatto risonanza, ha un po' di edema e lunedì farà risonanza come Tavares, Sutalo e Marusic". Appuntamento dunque a settimana prossima, come confermato dalle parole di Gattuso. L'obiettivo è recuperare almeno tre dei quattro indisponibili per il derby, con Sutalo che invece spera di rientrare per la Supercoppa ma rischia di dover dare appuntamento al 2027. Quella di Taylor è però l'assenza più pesante, con l'olandese che lascerà il posto a centrocampo a Dele-Bashiru. "Meritava molto più di quello che gli ho dato ed è giusto che tante volte aveva la faccia incazzosa. - ha detto Gattuso, che poi ha aggiunto - hHa quelle doti che si sposano alla perfezione per il tipo di partita che dovremo fare".

Lazio, Provstgaard giocherà. Chi al suo fianco?

Gattuso è stato ancor più netto sulla scelta di uno dei due centrali di difesa: "Sicuramente Provstgaard gioca dal primo minuto, sul compagno di reparto ci sto pensando". Questo è il grande dubbio della vigilia, con Doekhi e Diogo Leite che si giocano una maglia da titolare. Per il resto davanti a Mandas ci sarà nuovamente la coppia di terzini composta da Floriani Mussolini, all'undicesima partita consecutiva dal primo minuto, e Pedraza. Insieme a Dele-Bashiru il solito due Belahyane-Frattesi a centrocampo, mentre in attacco si rivede Zaccagni. Il capitano ha lavorato col gruppo tutta la settimana, sta bene e partirà a sinistra con il ritorno di Noslin al centro e l'intoccabile Isaksen a destra.