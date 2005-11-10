La Lazio programma il futuro e lavora per mettere al sicuro alcuni dei giocatori più importanti della rosa. Dopo aver prolungato fino al 2031 i contratti di Provstgaard e Floriani, la società ha avviato le valutazioni per altri tre elementi: Gustav Isaksen, Fisayo Dele-Bashiru e Nicolò Rovella, tutti attualmente legati al club fino al 2028. L'obiettivo è portarli alla stessa scadenza, consolidando le basi della squadra di Rino Gattuso ed evitando possibili occasioni di mercato a condizioni sfavorevoli.

Isaksen è il più vicino al rinnovo

La trattativa più avanzata è quella con Gustav Isaksen. L'esterno danese, rilanciato da Gattuso, ha segnato quattro gol e servito un assist in campionato. Anche il giocatore ha manifestato la propria soddisfazione per l'esperienza romana, lasciando intendere che un accordo sia possibile. Il nuovo contratto potrebbe portare la scadenza al 2031 e lo stipendio dagli attuali 1,5 milioni a circa 2,5 milioni netti a stagione, più bonus. La Lazio vuole accelerare, anche alla luce dell'interesse registrato in passato dalla Premier League.

Sono già partiti anche i contatti con gli agenti di Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, alla terza stagione in biancoceleste, sta trovando continuità e rendimento con Gattuso. L'ipotesi è un prolungamento fino al 2031 con un ingaggio che, bonus compresi, potrebbe avvicinarsi ai due milioni di euro a stagione.

Rovella, rinnovo legato al suo ruolo

Più articolato il discorso per Nicolò Rovella. Il centrocampista, che ha recentemente superato il problema al polpaccio, dovrà ritrovare spazio e continuità dopo il rientro. Nel ruolo di regista, infatti, si sta mettendo in evidenza anche Belahyane. L'eventuale rinnovo fino al 2031 sarà accompagnato da valutazioni tecniche ed economiche: l'ingaggio attuale, vicino ai due milioni, potrebbe salire verso quota tre.

Diversa la situazione dei giocatori in scadenza a giugno. Per Manuel Lazzari e Luca Pellegrini non sembrano esserci margini per il rinnovo e non è esclusa una partenza già a gennaio. Restano invece da valutare le posizioni di Danilo Cataldi, importante anche per il suo legame con il club, e Matteo Cancellieri, apprezzato da Gattuso e ancora giovane per rientrare nei piani futuri della Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.