Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, rientrato a Roma dopo aver risposto alla convocazione della Nigeria in questa sosta per le nazionali di novembre, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Sto bene, sono felice di essere tornato a Roma. Essere convocati in Nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Questo weekend ci aspetta una partita importante, non vediamo l'ora di giocarla. Quest'anno con Gattuso abbiamo iniziato molto bene: ha portato nuova energia e questo si vede nei rapporti tra compagni e con i tifosi. Se riusciremo a continuare così sarà perfetto. C'è concorrenza, ma quando ho l'opportunità di aiutare cerco sempre di dare il massimo. È importante, perché per arrivare lontani si deve poter contare su tutti, non solo sull'undici titolare. La concorrenza è positiva e fa bene, tutte le migliori squadre hanno molta competizione interna. L'atmosfera è molto buona e c'è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione: quest'anno siamo molto più uniti e questo contribuisce a creare un bel clima all'interno del gruppo".

Le sue parole per Gattuso

Dele-Bashiru ha parlato anche del suo allenatore, Gennaro Gattuso: "Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Gattuso ha un ottimo rapporto con tutti, questo è fondamentale. Sa cosa significa essere in campo ai massimi livelli, è un allenatore di altissimo livello, tutti gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere ottimi risultati per lui".

"In campo come nella vita"

In conclusione il centrocampista della Lazio racconta anche un po' se stesso: "Sono una persona tranquilla, non mi faccio influenzare da ciò che succede all'esterno. Mi comporto in campo come nella vita di tutti i giorni, sono calmo e rilassato, ma aggressivo quando serve. Il mio obiettivo è giocare il maggior numero di partite possibile e aiutare la squadra con gol e assist, dobbiamo lavorare partita dopo partita, speriamo di riuscire a proseguire su questa strada".