TMW Lazio, tutto pronto per la firma di Baroni: il tecnico a colloquio con Fabiani a Formello

vedi letture

Tutto pronto in casa Lazio per la definizione del nuovo tecnico che dovrà guidare Immobile e compagni nella prossima stagione. In questi minuti infatti, secondo quanto raccolto da TMW, mister Marco Baroni è arrivato al centro sportivo di Formello, entrando da un ingresso secondario per evitare i giornalisti presenti, dove si sta incontrando col direttore sportivo Angelo Fabiani.

Dopo l'addio di Tudor il presidente Lotito ha sondato diversi profili, salvo poi virare con decisione sul tecnico autore di una straordinaria cavalcata salvezza con l'Hellas Verona. Lo stesso Baroni era in trattativa col Monza, ma l'ingresso in scena della Lazio ha cambiato le carte in tavola. Il suo profilo è emerso dopo l'addio burrascoso con Igor Tudor, allenatore che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni per divergenze di opinioni e visioni progettuali con la società.

Ora come detto sta per prendere il via il nuovo corso: Marco Baroni sta discutendo con Angelo Fabiani gli ultimi dettagli di un contratto che, salvo sorprese, avrà durata biennale. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma e subito dopo i relativi comunicati ufficiali, con le parti che potranno così iniziare a discutere della programmazione futura e della progettazione sul mercato della nuova Lazio versione 2024/2025.