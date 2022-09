Lazio, Vecino: "Grande partita, tra due settimane torniamo a lottare tutti insieme"

Soddisfazione in casa Lazio, con i biancocelesti che oggi si sono imposti per 4-0 sulla Cremonese lasciandosi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in Europa League contro il Midtjylland. Attraverso i propri social, il centrocampista Matias Vecino carica così l’ambiente: “Grande partita di tutti!! Guardiamo avanti e tra due settimane torniamo a lottare tutti insieme”, le parole dell’uruguaiano.