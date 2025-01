Ufficiale Le Fée lascia la Roma sei mesi dopo il suo arrivo: cessione in prestito al Sunderland

Dopo appena sei mesi, in cui alla Roma ha trovato pochissimo spazio, Enzo Le Fée lascia l'Italia e vola in Inghilterra. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Sunderland. Ricordiamo che l'operazione è stata chiusa in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Premier League. Di seguito il comunicato:

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Sunderland per la cessione a titolo temporaneo di Enzo Le Fée. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato nella Capitale nel 2024, il centrocampista ha collezionato 10 presenze in giallorosso. Il Club augura a Enzo le migliori fortune per questa nuova avventura nel calcio inglese".