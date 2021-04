"Le lacrime di Monaco, il gol di Arjen". Anche Franck Ribery si schiera contro la Superlega

Dopo il successo della sua Fiorentina sull'Hellas Verona, Franck Ribery prende posizione sulla questione Superlega: "Le lacrime amare dopo quella finale di Monaco. Quella notte speciale e le indimenticabili emozioni a Londra un anno dopo. Quell'angolo a Old Trafford e qul meraviglioso gol di Arjen. Tutte quelle eccitanti notti all'Allianz Arena. Quel feeling speciale di vincere qualcosa di meraviglioso. La Champions League mi ha dato tutto. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni dei bambini. Ero uno di loro a Boulogne-sur-Mer. Non lasciate mai che qualcosa distrugga il calcio che amiamo. Non dimentichiamo da dove veniamo e per chi giochiamo".

The bitter tears after that final in Munich. That special night and unbelievable emotions in London one year later. That corner at Old Trafford and that wonderful goal from Arjen. All those exciting nights at the Allianz Arena. That special feeling of winning something great. pic.twitter.com/Ennzsk8D5q

— Franck Ribéry (@FranckRibery) April 20, 2021