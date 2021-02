Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Joey Saputo, dai latticini ai sogni di Bologna

Figlio di emigranti del palermitano, Joey Saputo è il numero uno dei una delle più grandi industrie nordamericane nel campo dei latticini. Erede di un impero economico enorme messo su dal padre Lino, come lui ha lasciato al fratello maggiore, Lino junior, l’incombenza di occuparsi del business di famiglia. E sempre come lui ha deciso di dedicare soldi e tempo alla sua grande passione: il pallone. Al vertice dell'azienda casearia fino al 2007, si dedica poi alla holding Free2BE e al mondo del calcio, oltre che al cda dell'azienda di trasporti Transforce. Patrimonio stimato superiore ai 5 miliardi di dollari, entra a far parte del Bologna insieme a Joe Tacopina dal 2014, nella cordata di quello che sarà poi il numero uno con grande successo di tante società italiane.

Il Bologna con Saputo Pronti via, il Bolgona torna in A con Tacopina alla guida, poi Saputo diventa chairman unico. Il miglior piazzamento risale alla stagione 2018/2019 col decimo posto, per il resto il Bologna del tycoon canadese è sempre stato nella parte destra della classifica. Sulla questione stadio, lungo tira e molla con le amministrazioni cittadine. Sul campo, per ora, sogni iniziali dei tifosi ma poi l'Europa che resta un lontano miraggio.

Nome Joey Saputo

Nato a Montreal, Canada, 1964

Squadra di proprietà Bologna, CF Montreal

Investimenti Saputo Incorporated (latticini)