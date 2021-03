Le pagelle del Barcellona - Dembele spreca di tutto, Messi illumina ma tradisce

PARIS SAINT-GERMAIN-BARCELLONA 1-1

Marcatori: 30’ Mbappe (P), 37’ Messi (B)

Ter Stegen 6 - Spiazzato dal rigore perfetto di Mbappe, non deve compiere alcuna parata. La partita, infatti, la fa il Barcellona.

Mingueza 5 - Venticinque minuti praticamente perfetti, poi entra in confusione: prima Mbappe lo salta secco e lo costringe a spendere il giallo, poi rischia il rosso per un altro fallo sul francese. Koeman capisce il rischio e sceglie di cambiarlo. Dal 36’ Firpo 6 - Buona gara in copertura, attento e con pochi rischi presi. Si fa saltare solo una volta da Mbappe, che sfiora il gol.

De Jong 6.5 - Da centrale non demerita, nonostante di difensivo debba fare ben poco. É il primo regista del Barça, si spinge spesso in avanti per cercare il filtrante giusto.

Lenglet 5.5 - Buona gara in marcatura su Icardi che non combina praticamente nulla. E' sfortunato a concedere il calcio di rigore che spezza le gambe ai blaugrana, con un pestone proprio sull’attaccante argentino.

Dest 6.5 - Stravince il duello con Kurzawa che non riesce mai a porgli un freno, sfiora il gol colpendo una traversa clamorosa dopo miracolo di Navas. Sulla destra è un treno, fonte di gioco principale del Barcellona. Dal 66’ Trincao 6 - Prova a combinare qualcosa sulla destra, ma al momento del suo ingresso la qualificazione è ormai indirizzata.

Busquets 6.5 - Una diga nel mezzo, è il cervello del Barcellona. Sfiora il gol di testa, inventa tracce, mette ordine, recupera palloni su palloni schermando gli avversari: se gira lui gira il Barcellona. Dal 79’ Pjanic sv

Pedri 5.5 - Paga l’impatto della gara, mettendoci tanto ad entrare in partita. Tanti piccoli errori nella prima mezz’ora, disturbato da Verratti, è il giocatore del Barcellona che fatica di più tra inserimenti e dialogo con i compagni. Dal 79’ Moriba sv

Alba 6.5 - Spinge molto, come Dest, ma sulla fascia di sinistra. Mette dentro un paio di buoni traversoni ed è sempre pericoloso con gli inserimenti alle spalle di Florenzi. Ad inizio ripresa serve una palla illuminante per Messi, che non riesce però a concretizzare.

Griezmann 6 - Poco nel vivo dell’azione, ha un grosso limite: non calcia mai. È comunque importante nella azioni chiave del Barcellona: è lui, infatti, a guadagnarsi il rigore poi sbagliato da Messi, ed è lui a mandare in porta Dembele in almeno due circostanze.

Dembelé 4.5 - Con un po’ di freddezza in più la partita sarebbe potuta essere diversa. È l’uomo più pericoloso del Barcellona, ma davanti alla porta sbaglia sempre con errori pesantissimi. Prima salta secco Marquinhos e dal limite dell’area spara in curva, poi, solo contro Navas, gli spara addosso. Dal 79’ Braithwaite sv

Messi 6.5 - Una sua magia regala al Barcellona il gol del pareggio e all’argentino la centoventesima volta in Champions League. Nel vivo dell’azione, svaria molto e si trova alla grande con Dembele, ma ha la “colpa” del rigore sbagliato, calciato molto male, e del non aver concretizzato il grande assist di Alba a metà ripresa, respinto da Marquinhos. Errori che, al fine del risultato, pesano molto.

Allenatore: Koeman 6.5 - La imposta perfettamente, facendo la gara e creando tante occasioni. Con più freddezza nel primo tempo chissà come sarebbe andata, ma nel complesso nell’eliminazione del Barça incide la pessima gara di andata.