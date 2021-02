Le pagelle del Bayern - Pavard e i gol mondiali. Davies devastante, Kimmich tuttofare

Neuer 6 - Non è quasi mai impegnato da portiere, si fa notare piuttosto come libero aggiunto a spezzare le velleità messicane.

Pavard 7 - Pochi gol, ma mondiali. Tre anni fa con la Nazionale francese fece un gol capolavoro che fece svoltare la partita contro l'Argentina. Questa sera segna il gol che porta il Bayern sul tetto del mondo.

Sule 6.5 - Gignac dopo un minuto mette paura, ma nel complesso è ben controllato.

Hernandez 6.5 - Ha più lavoro del compagno di reparto e si divide fra zona centrale alla corsia sinistra permettendo a Davies di sganciarsi.

Davies 7 - Soprattutto nel primo tempo è imprendibile. Le sue accelerazioni non si contano nemmeno e portano quasi sempre a un pericolo.

Kimmich 7 - Calciatore straordinario, capace di fare tutto. Recupera, riparte, inventa, conclude in porta. Gli annullano un gol, si rifà dando il la all'azione dell'1-0.

Alaba 6.5 - Calciatore di enorme duttilità. Anche da centrocampista centrale dimostra di saperci fare. Bene in fase d'interdizione e di appoggio.

Sané 5.5 - Prende il posto di Muller, colpito dal Covid, è evanescente per quasi tutto l'incontro. Ha un lampo verso la mezz'ora quando con una conclusione al volo centra la traversa. (Dal 73' Musiala sv).

Gnabry 6 - Non è straripante come sempre, anzi. I messicani riescono per lo più a contenerlo lasciandogli solo qualche guizzo. (Dal 64' Tolisso 6 - In pochi minuti a disposizione ha la possibilità di raddoppiare).

Coman 6 - Con Davies forma una catena di sinistra che fa davvero paura. Il francese, però, a differenza della finale di Champions League è poco preciso. (Dal 74' Douglas Costa sv).

Lewandowski 6 - Dopo la doppietta all'Al Ahly questa volta va a secco. E nonostante una prova sottotono la sua presenza a suo modo è decisiva per il gol di Pavard quando costringe Guzman a un'uscita spericolata per anticiparlo. (Dal 74' Choupo-Moting sv).