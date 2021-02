Le pagelle del Benevento - Caprari non punge, Barba regge alla grande per un'ora

Napoli-Benevento 2-0

Marcatori - 35'pt Mertens, 20'st Politano

Benevento

Montipò 6 - Non ha responsabilità sui gol, paga alcune disattenzioni difensive inusuali per una squadra solitamente molto organizzata.

Depaoli 5 - Insigne lo lascia sul posto con una grande giocata dopo cinque minuti, per mezz’ora è in difficoltà. Ma è suo il primo tiro nello specchio della porta.

Tuia 5 - Nei primi 15 minuti sembra in serata di grazia, sbuca da ogni parte dell’area di rigore per anticipare gli avversari. Poi la combina grossa, quando cerca di accompagnare sul fondo il pallone favorendo il recupero di Insigne: Barba fa il miracolo e non ci sono conseguenze. In leggero ritardo in alcune circostanze nella ripresa.

Barba 6 - Un’ora di gioco praticamente perfetta, tiene a bada un cliente scomodo come Mertens ed è sempre al posto giusto al momento giusto. Sul 2-0 forse si fa sorprendere anche lui, rimedia un giallo che gli farà saltare la gara col Verona.

Foulon 4,5 - “Sono venuto in Italia per crescere molto, soprattutto in fase difensiva” aveva detto dopo la gara con la Roma. E l’errore sulla rete dell’1-0 conferma che ha ragione. (Dal 19’st Letizia 6 - Un buon rientro dopo due mesi di assenza).

Schiattarella 6 - Scende stoicamente in campo pur non essendo al top. Incarna lo spirito di un gruppo compatto al netto degli ultimi deludenti risultati. (Dal 1’st Insigne 6 - Stavolta il derby in famiglia finisce 0-0. Il tipo di gara non aiuta molto i calciatori con propensione offensiva, prova a vivacizzare la manovra con alcune apprezzabili verticalizzazioni)

Hetemaj 5,5 - Tatticamente il solito lavoro perfetto, alla lunga però i giocatori del Napoli lo saltano con maggiore scioltezza e il suo rendimento cala.

Ionita 5,5 - In difficoltà nella prima mezz’ora, penalizzato dall’atteggiamento difensivo della squadra. Si sposta in cabina di regia dopo l’uscita di Schiatterella, ha una buona chance per calciare in porta ma colpisce male. Nel finale bel lancio di Viola, ma sbaglia lo stop. (Dal 38’st Moncini sv).

Caprari 5 - E’ vero che gli attaccanti devono pensare soprattutto a difendere, ma chi ha maggiore qualità dovrebbe emergere soprattutto in queste circostanze. Anonimo.(Dal 19’st Sau 5,5 - Stesso discorso fatto per i subentranti: non era semplice cambiare questo tipo di partita).

Viola 5,5 - Ha qualità e si vede ogni volta che tocca il pallone, ma si vede poco negli ultimi 16 metri.

Lapadula 5 - Si danna l’anima, ma quando il diretto avversario si chiama Koulibaly c’è poco da fare. (Dal 25’st Gaich 6 - Personalità e voglia di fare, avrà tanto spazio).

Allenatore Inzaghi (in panchina D'Angelo) 5 - Il suo Benevento non era certo favorito e mantiene un buon vantaggio sulla terzultima, ma forse l'atteggiamento rinunciatario del primo tempo ha penalizzato i calciatori di maggiore qualità, contro un Napoli che certo non stava viaggiando a ritmi altissimi. Una sola vittoria dal 6 gennaio ad oggi.