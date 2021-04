Le pagelle del Benevento - Glik sovrasta tutto e tutti, Montipò sa essere decisivo

Risultato finale: Benevento 2, Parma 2.

Montipò 6,5 - Firma almeno un paio di parate importante che tengono il Benevento in partita nella ripresa. Poco da fare sui due gol subiti.

Tuia 6 - Il meno in evidenza nel trio difensivo, anche perché sulla sua strada ha Gervinho, che quasi non tocca palla per lunghi tratti.

Glik 7 - Firma il gol che sblocca la gara e tiene a bada Pellè per tutti i novanta minuti: l'ariete salentino era il calciatore avanzato più temibile, ma il polacco lo sovrasta in ogni frangete.

Barba 6,5 - Fondamentale sia in difesa che in attacco: sua la torre che manda Glik in gol e sua anche la spintarella che impedisce il 3-2 del Parma a tempo scaduto.

Depaoli 6,5 - Dalle parti di Gagliolo c'è un'autostrada e la percorre con continuità e profitto, anche se gli manca l'assist vincente per le due torri.

Hetemaj 6 - Tanto lavoro oscuro e pressing avanzato nei suoi novanta minuti.

Schiattarella 6,5 - Assolutamente fondamentale nel dettare i tempi e mantenere gli equilibri in campo: c'è un Benevento con Schiattarella e uno senza, insostituibile.

Ionita 6,5 - Il suo colpo di testa è la giocata più importante della partita in casa Benevento: ha infatti il merito di rompere il forcing del Parma, che stava spingendo per arrivare al vantaggio e si trova invece a inseguire.

Improta 6,5 - Passa gran parte della prima frazione per terra: è il più leggero dei suoi, subisce tanto ma è sempre prezioso.

Lapadula 5,5 - Nel primo tempo uno-due scolastico con Gaich lo manda in porta ma la freddezza è un aspetto su cui il peruviano deve ancora lavorare. Dal 64' Caprari 6,5 - Firma l'importantissimo assist del 2-1, un gol che spezza il forcing del Parma e di fatto regala al Benevento un punto molto pesante.

Gaich 6 - Meno brillante rispetto alle ultime, recenti, uscite: si dà tanto da fare ma agisce spesso e volentieri lontano dall'area di rigore. Dall'80' Di Serio sv.

Allenatore: Filippo Inzaghi 6 - L'andamento della gara non è quello atteso forse, ma il risultato non può che essere gradito: il Benevento si presentava con due possibilità su tre e tiene a distanza il Parma in classifica.