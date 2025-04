Le pagelle del Bologna - Ndoye decisivo. Bene Odgaard. Gran gara di Miranda

Bologna-Napoli risultato finale: 1-1

Skorupski 6 - Incolpevole sul gol di Anguissa. Si fa male proprio in quella occasione ed è costretto al cambio. Dal 24' Ravaglia 6,5 - Una buona parata nel primo tempo. Poco impegnato nella ripresa fino al 94'. Decisivo sul tiro di Raspadori deviato da Olivera.

Holm 6,5 - Bene in avvio di gara con due ottime chiusure su Neres. Forse un po' leggero in occasione del gol di Anguissa ma fa un ottima gara, spinge e per poco non trova il gol vittoria di testa.

Beukema 6 - Meglio del suo compagno di reparto. Preciso in chiusura e in costruzione.

Lucumi 5,5 - Il gol di Anguissa nasce da un suo tentativo, sbagliato, di anticipo su Lukaku. In generale soffre la fisicità del belga soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa ma quell'errore pesa.

Miranda 6,5 - Prova invano a bloccare l'avanzata di Anguissa. Viene cercato spesso in avanti e fa vedere l'ottimo piede sul filtrante per Odgaard in occasione del gol di Ndoye. Uno dei migliori dei suoi.

Freuler 6,5 - Insieme a Aebisher lotta contro il centrocampo partenopeo anche se va in difficoltà nel duello fisico con McTominay e Anguissa. Nella ripresa guida l'offensiva dei suoi in mezzo al campo.

Aebisher 6 - Entra a freddo in campo a causa del problema muscolare nel riscaldamento di Ferguson. Si trova di fronte il centrocampo fisico di Conte ma non sfigura. Nel finale rischia concedendo una punizione al limite dell'area ai partenopei.

Orsolini 6 - Inizio lento, poi con il passare del tempo si nota di più. Non trova il gol ma da comunque sostanza, soprattutto nella ripresa, alla sua prestazione. Dal 77' Cambiaghi 6 - Entra bene e da un suo guizzo nasce l'ammonizione di Olivera.

Odgaard 6,5 - Poco presente in fase offensiva nel primo tempo, nella ripresa si trasforma e diventa decisivo con l'assist per Ndoye. Dal 87' Fabbian s.v.

Ndoye 7 - Forse il più attivo del reparto offensivo. Segna un grande gol con il tacco su assist di Odgaard e si rende spesso pericoloso sulla corsia di sinistra. Dal 87' Dominguez s.v.

Dallinga 5,5 - Lotta contro i centrali di Conte ma spesso ne esce sconfitto. Prova una conclusione in girata nel primo tempo ma non centra lo specchio della porta. Nella ripresa di testa non riesce a dare forza al pallone. Dal 77' Castro 6 - Entra bene, con voglia anche se non riesce a segnare.

Vincenzo Italiano 6,5 - La sua squadra nel primo tempo crea poco e subisce gol su un'incursione di Anguissa. Nella ripresa entra in campo un altro Bologna che merita di conquistare il pareggio e va vicino anche alla vittoria. Negli interventi in scivolata di giocatori come Orsolini, Dallinga e Odgaard si vede lo spirito di questa squadra.