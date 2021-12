Le pagelle del Cagliari - Che eurogol Joao Pedro! Cragno e Carboni, un errore a testa

Risultato finale Cagliari-Torino 1-1

Cragno 5 – L'incertezza sul gol del vantaggio granata pesa molto, la respinta corta è un regalo per Sanabria e condanna il compagno Carboni all'autogol.

Caceres 5,5 – Dove non arriva con il fisico, ci mette l'esperienza. Fa buona guardia ma perde un po' di condizione nel corso della ripresa.

Ceppitelli 6 – Ottima prova difensiva, gli avanti del Toro non hanno via libera. Non disdegna avanzate offensive, come in occasione dell'1-1. (Dal 78' Godin sv).

Carboni 5 – Insieme a Cragno combina la frittata per la rete del Torino, tanto che alla fine lo 0-1 è autogol del difensore. Cerca il riscatto nel corso della partita.

Bellanova 6,5 – Buona progressione sulla fascia, spina nel fianco costante. Costruisce con tenacia l'occasione del pareggio e confeziona un assist al bacio per Joao Pedro.

Nandez 6 – Prova a inventare qualche spunto con le sue imbucate negli spazi e i palloni lanciati in profondità. Svaria sia a destra che a sinistra, cambiando spesso corsia.

Marin 6 – Alterna momenti buoni ad altri meno. Si fa notare con le sue incursioni e gli inserimenti, ma è un po' troppo morbido in copertura.

Grassi 6 – Alza la barriera in mezzo al campo, chiudendo gli spazi. Garantisce buona protezione in mediana, con un paio di errori in appoggio. (Dal 78' Pereiro sv).

Dalbert 5,5 – Nel duello sulla fascia con Aina non esce spesso vittorioso. Quando riesce a puntare il fondo, non è preciso nei cross in mezzo. (Dall'87' Zappa sv).

Joao Pedro 7 – Indolente per tutto il primo tempo, si vede poco e spreca molto. Poi nella ripresa si inventa un eurogol in rovesciata, da autentico fuoriclasse.

Keita Balde 5,5 – Si fa vedere in avanti ma spesso non riceve, né cerca di costruirsi, l'occasione giusta. Potrebbe dare molto di più con la sua imprevedibilità. (Dal 64' Pavoletti 5,5 – Entra a dare man forte alla squadra per cercare di completare la rimonta. Si impegna ma non centra l'obiettivo).

All. Walter Mazzarri 6,5 – Dopo un primo tempo che lo ha reso furioso, si fa sentire negli spogliatoi e il Cagliari torna cambiato nella ripresa. Aggancia il pareggio e avrebbe meritato anche di più.