Le pagelle del Cagliari - Viola illumina, Palomino al posto giusto. Piccoli protagonista

vedi letture

Risultato finale: Cagliari-Torino 3-2



Scuffet 7 - Una serie di conclusioni ben disinnescate e non irresistibili, non può nulla invece sulla girata di testa di Sanabria e sul destro di Linetty. Non ha grandi colpe. Super la parata nel finale su Adams, c'è anche il suo zampino sulla vittoria.

Zappa 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del laterale di Nicola, prima da terzino a tutto campo e poi quando si stringe con i centrali. Bravo a lavorare d'anticipo, presente quando c'è da offendere.

Mina 6 - Per larghi tratti della sfida è stato l'ostacolo insuperabile per gli attaccanti del Torino, un solo errore sul gol di Sanabria. Viene anticipato dal paraguayano che ristabilisce la parità dopo tre minuti dal vantaggio di Viola. Dal 63' Palomino 6,5 - Al posto giusto al momento giusto, al primo pallone manda la sfera in fondo al sacco.

Luperto 7 - Coppia ormai perfettamente rodata con Mina, diventa difficile per i centravanti avversari affrontarli. Lavora bene di fisico, lavora anche bene in anticipo. Sempre concentrato ed è suo l'assist per la rete di Palomino.

Augello 5,5 - In affanno rispetto a Zappa lungo la sua corsia, Lazaro trova spesso il modo di metterlo in difficoltà. Perde il duello ravvicinato con l'esterno dei granata.

Makoumbou 5,5 - Prova a prendere per mano i suoi ma spesso sbaglia il tempo della giocata, non è la sua miglior partita. A volte appare impacciato, rimandato questa sera. Dal 80 Deiola sv.

Adopo 5,5 - Meglio il centrocampo granata rispetto quello dei sardi, fa fatica a far valere i muscoli nei duelli ravvicinati. Ci prova nella ripresa con il destro senza inquadrare lo specchio della porta. Dal 63' Gaetano 6 - Buon impatto con la sfida.

Zortea 5,5 - Prima viene schierato come esterno alto, ma non riesce mai a rendersi protagonista in zona offensiva. Pochi palloni giocate, poche iniziative in fascia per l'ex Atalanta.

Viola 7 - Si capisce subito che è in giornata e soprattutto in fiducia, una serie di giocate che scombinano i piani del Torino e di Coco che si fa ammonire per fermarlo. Poi ci pensa con la sua specialità, il calcio di punizione. Dal 63' Lapadula 6 - Ci mette costanza e voglia nell'assedio prima del vantaggio.

Luvumbo 6 - Si guadagna la sufficienza con il movimento ed eludere la visuale di Milinkovic-Savic sulla punizione vincente di Viola, per il resto non riesce mai ad accendersi negli spazi. Dal 46' Marin 6,5 - Entra e da quelle geometrie che erano mancate in mezzo al campo.

Piccoli 7 - Tanto lavoro sporco, il Cagliari si appoggia alle spalle larghe del suo centravanti che non trova la via del gol ma è più che prezioso per il gioco offensivo e per la manovra.

Davide Nicola 7 - La prima in casa è arrivata, il Cagliari si toglie di dosso il macigno in un match spettacolare e ricco di emozioni. Colpisce la voglia nel cercare il successo, la voglia anche di proteggere il risultato negli assalti finale. Azzecca tutte le mosse, poi anche Scuffet ci mette del suo per blindare un successo di platino.