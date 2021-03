Le pagelle del Chelsea - Difesa insuperabile, Werner generoso. Tuchel incarta Simeone

Mendy 6.5 - Poco impegnato se non nel finale, quando blinda su Joao Felix il successo, evitando ai suoi minuti finali di paura.

Azpilicueta 7 - Prestazione di altissimo livello dove annulla gli attaccanti. E viste le circostanze perdoniamo il retropassaggio che quasi manda in rete Carrasco.

Zouma 7 - Gioca al posto di Christensen febbricitante e non lo fa rimpiangere. Prestazione perfetta per senso dell'anticipo e marcatura.

Rudiger 7 - Il migliore del reparto arretrato. È una roccia, distrugge l'azione avversaria, pressa fino alla metà campo, non sbaglia niente.

James 7 - A tutta fascia sulla destra, è un martello in fase d'attacco dove mette in grande difficoltà Renan Lodi arrivando facilmente sul fondo.

Kante 6.5 - Il solito uomo ovunque a centrocampo. Pecca forse un po' di precisione in fase d'appoggio ma è una certezza nei ripiegamenti.

Kovacic 6.5 - Fa bene entrambe le fasi, prova anche a chiudere l'incontro dalla distanza.

Alonso 6 - Non al livello dei compagni di squadra per palloni persi e pericolosità in avanti. È comunque propositivo. (Dal 93' Emerson Palmieri 6.5 -Citando un vecchio western: 'Vado... l'ammazzo e torno'").

Ziyech 7 - Finalizza in modo perfetto una splendida ripartenza, nella ripresa va pure vicino al raddoppio. (Dal 77' Pulisic 6.5 - Ha poco tempo a disposizione ma lascia lo zampino. Suo l'assist per il 2-0).

Havertz 6.5 - Ha il merito di dare il là al contropiede che porta al gol del vantaggio. Costringe gli spagnoli alle maniere forti ma al tempo stesso non riesce mai a impegnare Oblak. (Dal 90+4' Chilwell sv).

Werner 7 - Prestazione generosa. In velocità è imprendibile e serve un assist al bacio per Ziyech che vale la qualificazione. Resta ancora da migliorare la sua incisività in fase di finalizzazione. (Dall'86' Hudson-Odoi sv).

Allenatore Thomas Tuchel 7 - Incarta l'Atlético Madrid di fatto rendendo inoffensive le due bocche da fuoco e facendo sì che la squadra tenesse sempre il pallino del gioco. Una gestione perfetta.