Le pagelle del City - Guardiola sbaglia tanto, Zinchenko e Stones sono la banda del buco

MANCHESTER CITY-CHELSEA 0-1

Ederson 6 - Dopo pochi minuti fa capire perché ha già fatto tre assist nella sua vita al City con un rilancio di 70 metri che manda in porta Sterling. Sul gol può uscire forse meglio, ma è bravo Havertz.

Walker 5,5 - Non dà una grande spinta sulla sua fascia, è abbastanza in ombra. Bravo però a recuperare in un paio di circostanze, ma non è sufficiente.

Ruben Dias 6 - Il migliore della retroguardia, anche perché sbaglia davvero poco.

Stones 5 - Nell'occasione del gol si fa sfilare da Mount. O meglio, non tampona, Dias mantiene in gioco tutti e Havertz ha un corridoio per entrare.

Zinchenko 4,5 - La topica è abbastanza evidente, sull'1-0. Havertz gli prende l'interno, lui è dietro dieci metri e non si capisce nemmeno bene perché se la prenda comoda.

Foden 5 - Partita molto meno qualitativa del solito, fa poco anche per arrivare al tiro.

De Bruyne 5 - Cerca di posizionarsi fra le linee, per accendersi. Non succede praticamente mai perché Kanté è un osso duro da rosicchiare. Poi si fa male nello scontro con Rudiger ed esce senza vedere (dal 60' Gabriel Jesus 5 - L'inerzia non cambia con il suo ingresso).

Gundogan 5 - È uno dei pochi ad avere giocato una finale di Champions League (segnando anche), ma la sua esperienza non fa la differenza. Sacrificato nel fare l'incontrista al posto di Fernandinho.

Mahrez 6 - Qualche spunto interessante, ma non ha la solita fantasia. All'ultimo minuto trova il tiro vincente, visto che Mendy può solo soffiare, ma i centimetri fanno la differenza.

Bernardo Silva 5 - Meno ispirato, non è quasi mai all'interno dell'azione e della partita (dal 65' Fernandinho 6 - Equilibra una squadra che prima non ne aveva).

Sterling 5,5 - Il lancio di Ederson lo pesca nella fuga per la vittoria. Peccato che il suo stop vanifichi la giocata del portiere.

Guardiola 4,5 - Facile giudicare a posteriori, ma gioca praticamente con sei centrocampisti di fantasia, zero interditori e zero attaccanti di ruolo, perché Sterling è un'ala. Prova a recuperarla alla fine, ma è sfortunato quando Mahrez va a sfiorare la traversa.