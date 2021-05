Le pagelle del Crotone - Cordaz e Ounas i migliori, difesa distratta

Roma-Crotone 5-0

Marcatori: 2' st Mayoral, 25' st Pellegrini, 28' st Pellegrini, 33' st Mkhitaryan, 45' st Mayoral

Cordaz 6 - Un paio di ottime parate nonostante i 4 gol subiti. Para ciò che può e prova a tenere alta l'attenzione della sua difesa ma con scarsi risultati.

Djidji 5,5 - Stacca la spina dopo il 2-0 come tutta la difesa. Fino a quel momento aveva sofferto ma senza mai crollare.

Magallan 5,5 - Come Djidji gioca una partita discreta fino al primo gol di Pellegrini. Po cala l'attenzione e la Roma ne approfitta segnando altri due gol.

Golemic 5 - Pericoloso sui calci d'angolo offensivi ma troppo morbido nell'azione che porta al 2-0 giallorosso. Distrazione fatale che indirizza definitivamente la partita.

Reca 5,5 - Spreca un bel contropiede. Per il resto prova a limitare la corsa di Karsdorp riuscendoci solo a tratti. Esce all'intervallo per un infortunio. (dal 46' Rispoli 6 - Parte molto bene nella ripresa mettendo in difficoltà Reynolds. Poi si spegne dopo che la Roma dilaga.)

Messias 6 - Ci prova come può. Ha colpi da giocatore importante anche se oggi non inquadra la porta in fase conclusiva.

Cigarini 5 - Una buona occasione a inizio ripresa con un destro che Fuzato respinge. Distratto nel fallo laterale di Santon che porta al raddoppio della Roma.. (dal 73' Petriccione s.v. ).

Benali 5 - Primo tempo dove non trova mai il guizzo. Inizio ripresa che sembra propizio ma è solo un fuoco di paglia. (dal 73' Zanellato s.v. ).

Molina 6 - Quando spinge fa male. Un paio di belle discese con relativi cross che però i compagni non sfruttano mai.

Ounas 6 - Diverse giocate importanti anche se la rima non è delle migliori. Quando accelera a tratti è imprendibile. Sicuramente uno dei più positivi del Crotone. (dall'87 Riviere s.v.)

Simy 5,5 - Si impegna e ha anche un paio di occasioni ma oggi non inquadra mai la porta e piano piano esce dalla partita.

All. Cosmi 5,5 - Il Crotone dura fino al 2-0 della Roma. Primo tempo di sofferenza ma reazione ottima a inizio ripresa con 2-3 occasioni. Poi arriva il gol di Pellegrini e la squadra stacca la spina.