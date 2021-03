Le pagelle del Genoa - Destro si sbatte, bene Strootman. Zajc e Pjaca non cambiano marcia

vedi letture

Roma-Genoa 1-0

Marcatori: 24’ Mancini

Marchetti 6 - Torna in campo a tre mesi dall'ultima volta, subisce un gol praticamente inevitabile vista la perfezione del colpo di testa di Mancini. Per il resto si fa trovare pronto su Pedro, salvato dal palo invece con Villar.

Masiello 5 - L'unico errore della retroguardia del Grifone porta la sua firma. Si va sovrastare abbastanza facilmente da Mancini che quasi indisturbato mette a segno il gol che poi decide la partita.

Radovanovic 6 - Un Borja Mayoral abbastanza spento agevola il lavoro del centrocampista ormai arruolato difensore centrale, vince il duello sui palloni alti con il centravanti spagnolo.

Criscito 6- Discorso simile a quello fatto per il compagno di reparto Radovanic, limita ai danni con qualche buon intervento mentre per lunghi tratti non viene impensierito dal pacchetto avanzato giallorosso.

Ghiglione 5,5 - Non una grande prova per il laterale di Ballardini, chiamato al duello con Bruno Peres finisce quasi sempre per essere chiuso dal brasiliano che non gli concede mai tanto spazio. (Dal 46' Cassata 6 - Ci mette intensità e voglia di fare, buon impatto con la sfida).

Zajc 5 - Parte discretamente, ci prova anche dal limite dell'area di rigore senza inquadrare però lo specchio della porta. Cala alla distanza, perde un pallone sanguinoso nell'azione che ha portato al palo di Villar. (Dal 78' Melegoni sv).

Badelj 5,5 - Chiamato al difficile compito di chiudere gli spazi per Lorenzo Pellegrini, prova a marcare da vicino il sette giallorosso ma sono più le occasioni in cui finisce per perderselo. Leggermente meglio nella ripresa.

Strootman 6 - E' la sua sfida, è il grande ex all'Olimpico e non manca l'appuntamento con la solita prova di solidità in mezzo al campo. Quando c'è da affondare l'intervento non si tira indietro. (Dal 78' Scamacca sv).

Zappacosta 6 - Anche a sinistra non delude. Accompagna con vivacità le azioni offensive del Genoa, alcune accelerazioni degne di nota che creano più di qualche grattacapo all'olandese Karsdorp.

Pjaca 5 - Si muove alle spalle di Destro, gli gira attorno ma non trova mai il modo per far cambiare passo al Genoa. Qualche giocata fine a se stessa e poca consistenza in zona offensiva. (Dal 46' Shomurodov 5,5 - Qualche scambio corto con Destro, troppo poco per cambiare le sorti della sfida).

Destro 6 - La sfida da ex sicuramente lo carica, si prende sulle spalle il peso dell'attacco del Genoa e gioca anche una buona gara. Fa a sportellate con Smalling, un conclusione velenosa e mezzo voto in meno per un'ingenua ammonizione che gli farà saltare la prossima sfida.

Davide Ballardini 6 - Non sorprende, il solito Genoa tosto da affrontare per qualunque avversario. Ai punti concede davvero poco alla Roma che punisce solo su calcio piazzato, per il resto la sua squadra non riesce ad essere pericolosa in zona offensiva. Prova la carte delle tre punte nel finale ma non basta per evitare la sconfitta.