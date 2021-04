Le pagelle del Genoa - Destro versione deluxe, Scamacca: un errore che pesa

MILAN-GENOA 2-1

Marcatori: 13’ Rebic (M), 37’ Destro (G), 68’ Ag. Scamacca (M)

Perin 6.5 - Non può nulla sulla fucilata di Rebic che sblocca la gara, respinge bene un tiro di Leao. Bene in uscita, guida da dietro la squadra. Ottime parate anche nel secondo tempo, in cui viene sorpreso dalla carambola di Scamacca che lo beffa.

Goldaniga 5.5 - Il più in apnea dei tre difensori, nella fascia in cui spingono Rebic e Theo Hernandez. Non sempre riesce ad arginare il croato e il francese e quando si sgancia non è pulitissimo negli appoggi.

Radovanovic 6.5 - Tiene con carattere Leao, che si muove poco ed incide anche meno. Bravo a strappargli palla in un paio di situazioni, rischia pochissimo.

Masiello 6.5 - Bravo a contenere Saelemaekers, non perde mai gli uno contro uno. L’unica pecca è l’uscita palla a terra: sbaglia, infatti, numerosi cambi gioco e appoggi elementari. Ha sul destro la palla del 2-2 e la sfrutta alla grande, per sua sfortuna Kjaer si immola e gli nega il gol.

Ghiglione 5.5 - Partita non trascendentale quella dell’esterno di Ballardini, che spinge con il freno a mano tirato e soffre la coppia Hernandez-Rebic. Dal 56’ Biraschi 6 - Più sicuro di Ghiglione, dà solidità al reparto.

Zajc 6.5 - Elegante quando porta palla, trova alcune tracce interessanti, anche con lanci lunghi. Suo il cross calibrato al bacio per la testa di Destro che porta al pareggio momentaneo dei rossoblù.

Badelj 6 - Partita onesta del centrocampista croato, che sfiora il gol con un tiro da fuori e gestisce bene i palloni che tocca. Potrebbe osare di più, ma la partita del Genoa è di attesa.

Strootman 6 - Qualche errore di troppo ma buona sostanza nel mezzo. Potrebbe prendersi qualche responsabilità in più, ma nel complesso è utile nel lavoro di recupero in mezzo al campo. Dall’83’ Behrami sv

Cassata 5.5 - In una posizione non sua si sacrifica molto e con diligenza, ma non riesce ad incidere in nessun modo. Dal 74’ Shomurodov 5.5 - Entra male in partita, incidendo poco o nulla.

Destro 7 - L’uomo più pericoloso del Genoa, si sbatte tantissimo lottando contro i centrali del Milan e inducendoli all’errore. Prova a calciare più volte ed è molto abile nel colpo di testa che vale il momentaneo 1-1. Stagione super. Dal 57’ Pjaca 6.5 - Grande ingresso in partita del croato, che sfiora il gol due gol con il destro a giro e crea parecchi grattacapi al Milan con la sua qualità.

Scamacca 5.5 - Partita di buona sostanza e sacrificio, con anche buone idee ma paga l’errore in occasione dell’autogol: un calciatore, in qualsiasi circostanza, non si può permettersi di girarsi con un pallone in arrivo. Gil servirà da lezione. Dal 74’ Pandev 6 - Ci prova con qualità ma non trova il lampo giusto.

Allenatore: Ballardini 6 - Il Genoa disputa una buona partita e viene punito dagli episodi. Forse con un pizzico di pazzia in più dall'inizio i liguri avrebbero potuto portare a casa un risultato diverso.