Le pagelle del Genoa - Pandev da impazzire, Perin Superman. Badelj è una diga

Perin 7,5 - Il portiere del Genoa indossa i panni del supereoe con la “S” sul petto. Si sporca i guantoni dopo appena cinque minuti sulle conclusioni di Zielinski e poi di Lozano. Provvidenziale il suo riflesso sul tiro potente sempre dell’attaccante messicano, vola nella ripresa a salvare su Damme, si deve inchinare solo al gol di Politano.

Goldaniga 6,5 - Schierato dal primo minuto per il ko di Masiello, disattento sulla conclusione di Lozano ben parata da Perin ma poi disputa una prestazione convincente.

Radovanovic 7 - Prestazione di sostanza da vero e proprio difensore. Si francobolla a Petagna con qualche sbavatura - come in occasione della traversa - ma alla fine tiene alto il muro rossoblu.

Criscito 6,5 - Sale molto alto a pressare Elmas per non dargli spazio di manovra. Sempre puntuale nelle chiusure, sfrutta la sua esperienza e la sua qualità.

Zappacosta 7 - Spinge meno rispetto al solito ma comunque riesce a contenere i rischi nonostante di fronte a sé abbia Lozano.

Strootman 6,5 - Non è sempre preciso in alcune circostanze ma comunque disputa una restazione molto attenta nell’arginare le offensive partonopee (Dal 66’ Behrami 6 - Entra e svolge il suo compito in maniera precisa).

Badelj 7 - Ringhia addosso alle caviglie degli avversari sradicando molti palloni. Non è un caso che da un suo il recupero vincente che serve a Pandev la palla del vantaggio.

Zajc 6,5 - Si adatta alla lotta con dedizione e grinta ad andare a pressare i palleggiatori di centrocampo del Napoli di Gennaro Gattuso. Delizioso l’assist per il raddoppio rossoblu di Pandev (Dall’86’ Rovella sv).

Czyborra 6 - Molto attento nella fase di non possesso, gioca molto basso per controllare le sfuriate di Politano dalla sua parte. Nella ripresa alza di più il proprio raggio d’azione e corre qualche rischio di troppo.

Pandev 8 - Un pallone giocabile in attacco si tramuta in gol se a colpire c’è l’attaccante macedone. Il sempreverde per Ballardini realizza una doppietta da sogno contro la sua ex squadra (Dal 66’ Scamacca 6 - Aiuta i compagni nel tenere il pallone e nel lavoro di pressione. Che rischio a tempo scaduto su Mario Rui).

Destro 6 - Questa volta non timbra ma fa un grandissimo lavoro per la squadra. Si batte con la solita abnegazione su ogni pallone che ha a tiro rallentando la manovra azzurra (Dal 77’ Portanova sv).

Ballardini 7 - Il suo Genoa ormai è inarrestabile. Si chiude molto bene colpendo con le ripartenze e affidandosi ad un cecchino come Goran Pandev. Nel finale soffre ma porta a casa il risultato.