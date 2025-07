Ufficiale Dolomiti Bellunesi, doppio innesto dal Genoa: arrivano i giovani Consiglio e Barbini

La Dolomiti Bellunesi accoglie due giovani e promettenti atleti, sbocciati nel settore giovanile del Genoa: si tratta del portiere Leonardo Consiglio e del difensore Matteo Barbini. Entrambi, classe 2006, arrivano in prestito dal club del Grifone.

POSTO IDEALE – I due svelano le motivazioni che li hanno condotti nella società presieduta da Paolo De Cian: «A fare la differenza – afferma il portiere – è stata la volontà dolomitica di puntare sui giovani. In più, la provincia di Belluno mi sembrava il posto ideale per iniziare la mia esperienza nel calcio dei grandi». Sulla stessa linea di pensiero, il centrale di difesa: «Ho scelto la Dolomiti Bellunesi perché è una realtà in cui posso crescere bene e, magari, con qualche pressione in meno rispetto ad altre piazze. È un progetto che mi piace, sono molto fiducioso e ringrazio la società per la fiducia riposta in me».

CALMA E PACATEZZA – L’idea di alzare l’asticella non spaventa i ragazzi. Anzi, li motiva ulteriormente: «Mi dedico parecchio al lavoro, dentro e fuori dal rettangolo verde – riprende il custode dei pali -. La grinta è una delle mie qualità principali, unita al desiderio di migliorarmi ogni giorno. In generale, sono un tipo solare, a cui piace scherzare». Anche Barbini appare solido e maturo: «Mi ritengo un giocatore calmo, pacato e orientato a trasmettere tranquillità in campo, nei momenti più tesi. Cerco di non buttare mai via la palla, soprattutto in fase di costruzione, ma ho ancora diverse aree di miglioramento».

I PERCORSI – In rossoblù, sotto la guida tecnica di Gennaro Ruotolo, Leonardo e Matteo si sono laureati campioni d’Italia a livello Under 18: «Il mio percorso calcistico è iniziato all’età di 7 anni nella squadra del mio paese – aggiunge l’estremo difensore -. In seguito, ho vissuto una piccola parentesi alla Sampdoria, nell’Under 13 e 14, per poi passare al Genoa: sono partito dall’Under 15 fino ad approdare alla Primavera». Di rilievo pure il percorso di Barbini: «Ho mosso i primi passi calcistici a 4 anni, nello Champagnat e poi nell’Internazionale. In queste realtà ho vissuto momenti davvero speciali e incontrato splendide persone. Quindi, a 7 anni, sono stato scelto dal Genoa, club di cui faccio ancora parte e al quale rivolgere un semplice ringraziamento sarebbe riduttivo. La società si è prodigata molto per me: mi ha saputo aspettare nei momenti bui e la mia gratitudine sarà sempre totale».

PRONTI PER IL RADUNO – Consiglio e Barbini risponderanno “presente” alla chiamata di mister Zanini, in occasione del raduno in programma lunedì 14, a Sedico: «L’obiettivo è di arrivare il più in alto possibile in classifica e di aiutare la squadra. Non vediamo l’ora di cominciare».