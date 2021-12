Le pagelle del Genoa - Vasquez travolto da Messias. Rovella e Ekuban le note positive

Risultato finale: Genoa-Milan 0-3

Sirigu 5,5 - Non ha responsabilità sulla prima rete subita: la punizione di Ibrahimovic è semplicemente imprendibile. Sul raddoppio di Messias è forse troppo fuori dai pali e infatti il brasiliano lo infila con una palombella di testa.

Vanheusden 6 - A metà della prima frazione con un intervento prodigioso sporca la conclusione ravvicinata di Ibrahimovic, che ha l’occasione per raddoppiare. Nel secondo tempo va un po’ in difficoltà per via dei continui scambi di posizione dei fantasisti di Pioli.

Masiello 5,5 - Prova a guidare la linea arretrata facendo valere la propria esperienza. Non riesce però a contenere la prepotenza fisica di Ibrahimovic, oggi davvero difficile da contenere. Dal 77’ Bani s.v.

Vasquez 5 - Nel primo tempo in area si fa soffiare ingenuamente il pallone da Messias, e da lì quasi arriva il raddoppio Ibrahimovic. Soffre la rapidità di gambe di Brahim Diaz, che gli fa venire il mal di testa. Prima dell’intervallo non è attento su Messias, che gli scappa dalla marcatura e insacca alle spalle di Sirigu.

Ghiglione 6 - Disputa una prestazione sufficiente, soprattutto perché da quella parte c’è un certo Theo Hernandez. Il francese comunque lo costringe ad un prova prettamente difensiva.

Sturaro 5 - Kessié e i fantasisti rossoneri vanno ad una velocità doppia rispetto alla sua, dato che lo costringono a correre a vuoto per praticamente tutta la prima frazione. Viene così giustamente sostituito all’intervallo. Dal 45’ Hernani 6 – Dà maggiore dinamismo al centrocampo rossoblù.

Badelj 5,5 - Solita regia ordinata la sua. Sicuramente non perfetto in fase di non possesso, dato che il Milan riesce quasi sempre a trovare l’uomo tra le linee alle sue spalle. Dal 62’ Galdames 5,5 – Subentra a Badelj ma anche lui non riesce a prendere le misure ai trequartisti di Pioli.

Rovella 6 - Soffre inizialmente la pressione alle spalle di Tonali, che non lo lascia respirare. Ma poi almeno prova a prendere per mano i suoi, con qualche giocata di qualità. Dal 77’ Portanova s.v.

Cambiaso 5 - Ad ogni buona occasione si lancia in avanti, mettendo in seria difficoltà Kalulu. Ma col passare dei minuti viene anche lui travolto dalla furia di Messias, che da quella parte punisce per ben due volte i rossoblù.

Ekuban 6 - Con i suoi continui scatti in profondità prova ad allungare, e quindi a stancare, la linea difensiva rossonera. Ad inizio ripresa con un preciso colpo di testa sfiora la rete, ma Maignan con un vero e proprio miracolo gli nega la gioia personale.

Bianchi 5,5 - Svaria per tutto il fronte offensivo. Spesso ripiega fino alla propria metà campo per aiutare i compagni a risalire il campo. Si vede davvero poco però in area avversaria. Dal 62’ Pandev 5,5 – Entra in campo probabilmente troppo tardi, quando il Milan ha già chiuso la partita e, ovviamente così, diventa difficile per lui incidere.

Andriy Shevchenko 5,5 - La sua mano per ora in quel di Genova non si è ancora vista. Squadra la sua sin troppo rinunciataria, che fatica terribilmente a trovare la via del gol e, allo stesso tempo, subisce moltissimo in fase di non possesso.