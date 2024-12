Le pagelle del Lecce - Dorgu si vede poco e niente, il rigore di Krstovic non basta

Risultato finale: Roma-Lecce 4-1

Falcone 6 - Subisce quattro gol ma ha davvero poche responsabilità, dato che paga di più delle disattenzioni della sua difesa. Senza le sue parate, alcune delle quali molto importanti, il passivo sarebbe stato molto più pesante.

Baschirotto 5 - Partita incerta per il centrale, che soffre particolarmente il lavoro degli attaccanti romanisti. Nella ripresa poi perde un duello sanguinoso con Mancini, che gli ruba il tempo e insacca il momentaneo 2-1 giallorosso con uno splendido colpo di testa.

Gaspar 6 - Il migliore nella difesa del Lecce, che poi lo perde a pochi minuti dal novantesimo per un brutto infortunio. Lascia il campo in barella, visto che il suo ginocchio ha fatto un movimento davvero strano e innaturale.

Jean 5,5 - Si perde Saelemaekers dopo pochi minuti, spianando la strada al primo vantaggio romanista. In generale non disputa una grande partita, pagando molto le accelerazioni romaniste sulla fascia. Dal 65' Pierotti 5,5 - Non una prestazione di alto livello.

Guilbert 5,5 - Non la gara perfetta, chiaro, ma sicuramente ha speso molte energie fino all'ultimo minuto. Peccato che la sua dedizione non sia stata utile al Lecce.

Coulibaly 6 - Riporta in partita in Lecce procurandosi un rigore, visto che inganna Abdulhamid con un inserimento davvero interessante. A parte questo però soffre un po' a centrocampo e nella ripresa si spegne decisamente. Dal 65' Berisha 6 - Entra in una situazione ormai compressa e va vicinissimo al gol, negatogli in pieno recupero solo dal palo.

Ramadani 5,5 - In mezzo al campo forse è quello che soffre di più. Paga il tanto possesso della Roma e Giampaolo all'intervallo lo richiama in panchina, alla ricerca di una scossa. Dal 46' Kaba. 5,5 - Chiamato in causa per dare maggior spessore al centrocampo, risulta troppo nervoso e si becca anche un giallo.

Dorgu 5 - Una delle gare peggiori offerte fino ad ora. Statico, poco lucido e in affanno sottoporta. Nella ripresa poi perde un pallone a metà campo, permettendo il recupero di Koné che poi va ad innescare il contropiede che porta al 3-1 romanista firmato Pisilli.

Rafia 6 - Giampaolo lo lancia in una posizione più avanzata, dove si comporta bene dando quantità e densità al Lecce soprattutto nella parte finale del primo tempo. All'intervallo, però, il tecnico rimischia le carte in tavola e lo toglie dal campo. Dal 46' Tete Morente 5,5 - Un'altra gara al di sotto delle aspettative. Nella ripresa fa davvero poco per creare problemi ai giallorossi.

Krstovic 6,5 - Rimette in sesto in Lecce con un rigore perfetto, l'unico lampo della sua partita. La Roma chiude ogni spazio, lasciando davvero poche chance al centravanti che fa davvero fatica.

Rebic 6 - Partita difficile e senza veri lampi fino al trentottesimo minuto, quando legge l'inserimento di Coulibaly che poi si va a prendere un calcio di rigore dopo il fallo di Abudlhamid. Contropiede e passaggio decisivo, che ha aiutato non poco il Lecce. Dal 46' Oudin 5,5 - Tenta di aiutare i suoi con la sua qualità, che però non gli serve per evitare la sconfitta.

Marco Giampaolo 5 - La Roma legge bene le sue intenzioni tattiche, infliggendogli una sconfitta molto pesante. Il suo percorso di crescita mostra delle prime crepe all'Olimpico.