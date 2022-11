Le pagelle del Monza - Sbavatura fatale per Di Gregorio, Caldirola sontuoso, Colpani dà tutto

Risultato finale: Lazio-Monza 1-0

Di Gregorio 5,5 - Sul giudizio pesa il pallone non trattenuto sulla conclusione di Pedro che porta il gol di Romero. Peccato perché aveva disputato una partita fino a quel momento molto attenta.

Donati 5,5 - I pericoli per la difesa biancorossa arrivano dalla sua parte dove Pedro riesce sempre a guadagnare lo spazio necessario per andare al cross. In difficoltà anche quando Felipe Anderson si allarga dalla sua parte. Dal 59’ Marlon 6 - Si presenta subito con un brivido colpendo di testa in area sulla schiena di Caldirola rischiando molto. Per il resto spezzone ordinato.

Caldirola 6,5 - I palloni di testa sono tutti suoi. Davanti a sé ha un cliente non facile come Felipe Anderson ma riesce a neutralizzarlo. Elegante anche quando inizia l’azione palla al piede, rischia poco sugli attaccanti della Lazio.

Izzo 6 - Pericoloso quando si presenta in area avversaria. In difesa riesce a controllare Cancellieri senza concedere all’attaccante biancoceleste di colpire. Dal 79’ Carboni s.v.

Ciurria 6 - Ormai sempre più esterno a tutta fascia. Costringe Hysaj a stare molto basso, spinge spesso sulla corsia andando ad innescare Colpani dalla sua parte e Petagna. Nella ripresa generoso quando ripiega per tenere Pedro.

Ranocchia 6,5 - Orchestra la manovra in mezzo al campo duellando con un certo Milinkovic-Savic e scegliendo sempre il tempo giusto del passaggio per i compagni. Tanta intensità anche nella fase di non possesso.

Pessina 6 - Arretrato al fianco di Ranocchia, si abbassa molto per iniziare l’azione dalle retrovie. Detta i tempi dell’azione in mezzo al campo, nel secondo tempo perde qualche pallone di troppo.

Carlos Augusto 6 - Tanta corsa come al solito sulla fascia sinistra anche se potrebbe fare meglio sui traversoni verso il centro dell’area. Preciso nelle diagonali in difesa, mezzo voto in meno perché viene bruciato da Romero sull’errore di Di Gregorio.

Machin 6 - Gioca in posizione più avanzata, galleggiando fra le linee al fianco di Colpani. Qualche imperfezione sui passaggi, si fa preferire però quando recupera i palloni. Dal 59’ Rovella 6 - All'inizio si dedica ad un compito prettamente più difensivo, poi nel finale accompagna l'azione per cercare il gol del pareggio.

Colpani 6,5 - Lotta su ogni pallone con grande decisione, si allarga spesso sulla fascia destra cercando Petagna al centro dell’area come in occasione del gol annullato per una questione di millimetri. Esce dopo aver dato tutto. Dal 72’ Caprari 6 - Fa vedere delle buone giocate quando viene chiamato in causa sulla fascia sinistra.

Petagna 6 - Gara numero 200 in Serie A per lui che avrebbe anche bagnato con un gol eccezionale. Per sua sfortuna era in fuorigioco con la punta del piede, spiace vedere annullata una rete così ma era irregolare. Dal 72’ Gytkjaer 5,5 - Viene stretto nella morsa della difesa biancoceleste che gli lascia poco spazio per colpire.

Raffaele Palladino 6,5 - Il suo Monza esce sconfitto ma gioca senza paura al cospetto della Lazio in uno stadio che fa certamente tremare le gambe. Avrebbe meritato il vantaggio ma il VAR annulla la rete favolosa di Petagna, perde su un infortunio ma può essere comunque orgoglioso della prova dei suoi.