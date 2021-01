Le pagelle del Napoli - Bakayoko e Insigne, errori da matita rossa. Lozano ultimo ad arrendersi

Risultato finale: Juventus-Napoli 2-0

Ospina 6 - Fa il suo, senza grossi interventi ma anche senza errori. Non ha particolari colpe sui gol subiti.

Di Lorenzo 6 - Spinge di più rispetto a Mario Rui, fa quel che deve in fase difensiva.

Manolas 5 - Nella ripresa va in evidente apnea. Sbaglia un paio di coperture, è lui a concedere il corner su cui nasce la rete dell'1-0 sfiorando quasi l'autogol.

Koulibaly 6 - Primo tempo pressoché perfetto, ripresa più problematica. Nel secondo tempo la Juventus gioca più alta e il centrale del Napoli è costantemente sotto pressione.

Mario Rui 5.5 - Dalle sue parti si aggira Cuadrado che non può perdere di vista nemmeno per un minuto. Per questo motivo è più bloccato, e in fase di possesso supporta meno capitan Insigne. Dall'84esimo Politano s.v.

Bakayoko 5 - Statico. A differenza di Demme, senza palla si muove poco e questo incide anche sulla sua prestazione difensiva. Errore da matita rossa sul gol che sblocca la partita. Dal 67esimo Elmas 5.5 - Il suo ingresso non cambia le sorti del match, non incide.

Demme 6.5 - Conferma di essere elemento prezioso per dare equilibrio a questo Napoli. Ma il suo apporto è molto utile anche nei movimenti senza palla e non a caso da un suo assist nasce la prima vera occasione del match. Dall'85esimo Llorente s.v.

Lozano 6.5 - Ci prova con più insistenza degli altri, sfiora il gol al 28esimo ma trova sulla sua strada un miracolo Szczesny. L'ultimo ad arrendersi ma non basta.

Zielinski 5.5 - Si accende un paio di volte a inizio partita ma non lascia mai il segno. Tutt'altra partita rispetto a quella di domenica contro la Fiorentina.

Insigne 4 - Sbaglia un rigore che pesa come un macigno. Avrebbe potuto realizzare il suo 100esimo gol con la maglia del Napoli, invece non centra la porta e consegna la Supercoppa alla Juventus.

Petagna 5.5 - Solito lavoro sporco, abbassa il suo raggio d'azione per smistare il pallone sulle corsie laterali. Viene marcato a vista da Bonucci e Chiellini, che non gli regalano nemmeno un centimetro nell'area bianconera. Dal 72esimo Mertens 6.5 - Entra e dopo pochi minuti si guadagna il rigore che Insigne non tramuta in gol.