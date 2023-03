Le pagelle del Napoli - Osimhen è un mostro. Mario Rui leonino, Zielinski professore

vedi letture

Risultato finale: Napoli-Eintracht Francoforte 3-0

Meret 6,5 - Ottima l'uscita su Gotze, non deve fare molto altro nel primo tempo. Qualche uscita qui e là, un intervento su Kamada che lo grazia da pochi passi.

Di Lorenzo 7 - Un paio di interventi con i tempi giusti, una scorribanda che non va a termine nel servire Zielinski, Kamada è un avversario complicato ma lui non sfigura per nulla. Fornisce l'assist per il 2-0 di Osimhen, solo da spingere in porta.

Rrahmani 6 - Un paio di errorini in uscita, sbaglia un fuorigioco che potrebbe fare a Gotze una opportunità importante.

Kim 6,5 - Recuperato nella giornata di ieri, si infila in due situazioni abbastanza complicate. Le risolve con forza e potenza. A una certa si lancia verso la porta dell'Eintracht, sospinto dai tifosi (dal 65' Juan Jesus sv)

Mario Rui 6,5 - Sulla sua fascia gioca una partita leonina, provando ad andare avanti e non solamente indietro.

Anguissa 6 - Un po' impreciso negli appoggi, dà comunque grande forza alla sua prestazione,

Lobotka 7 - Viene pressato continuamente dai centrocampisti dell'Eintracht, ma quando riesce a fare saltare il pressing dà la superiorità numerica. Ai limiti della pennellata da dipinto l'esterno per Politano in occasione dell'1-0l

Zielinski 7,5 - Due grandi recuperi, un dribbling che poi manda in porta Kvaratskhelia, certo non banale nelle sue scelte. Si guadagna il rigore nel secondo tempo e decide di trasformarlo (dal 73' Elmas sv).

Politano 7 - Rientra spesso sul sinistro e questo Lenz lo sa, per questo gli lascia il destro all'ultimo respiro del primo tempo. Lui lo sfrutta servendo benissimo Osimhen. Ispira la velocità di Di Lorenzo sul 2-0 (dal 65' sv).

Osimhen 8 - N'Dicka lo maltratta, quando prende il giallo non può esagerare. Lo stacco di testa sul gol è imperioso, ma anche la forza di reni per mandarla alle spalle di Trapp è da segnalare. Poi segna anche il 2-0, più facile, ma sempre da grande attaccante (dall'81' Simeone sv).

Kvaratskhelia 6,5 - Nel primo tempo entra in quasi tutte le occasioni da gol, tranne sul vantaggio. Avrebbe due possibilità piuttosto facili, ma le sbaglia entrambe. Nella ripresa migliora per intensità e pericolosità (dal 73' Ndombele sv).

Luciano Spalletti 7,5 - Probabilmente dopo questa annata sarà il migliore allenatore della storia del Napoli. Scudetto praticamente in ghiaccio, quarti di finale tutti da gustare. Sarà un finale di stagione pazzesco.