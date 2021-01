Le pagelle del Parma - Difesa da incubo, Inglese ci prova con caparbietà

PARMA-TORINO 0-3

Marcatori: 8’ Singo, 88’ Izzo, 90+5’ Gojak

Sepe 6 - Pronti via e viene punito da Singo, contro cui non può nulla. E’ bravo sul finale di primo tempo a rubare palla a Belotti, solo in area di rigore. Sugli altri due gol può fare poco.

Iacoponi 5.5 - Dei quattro difensori è il più pulito, non commette errori e si vede con costanza in spinta sulla fascia. Sono però moltissimi gli errori banali nel servire i compagni. Izzo gli salta in testa in occasione dello 0-2 ma a perderselo è il compagno Gagliolo.

Osorio 5.5 - Non ha colpe in occasione del gol subito. La sua gara è fatta di alti e bassi, con tanta lotta contro Belotti con cui prova a cavarsela come può. Ad inizio ripresa rischia due volte la frittata perdendo palla sui trenta metri e trovandosi fuori posizione nell’occasione di Vedi. Dal 60’ Busi 5.5 - Entra per mettere dentro qualche cross ma non combina nulla.

Alves 4.5 - Preso in mezzo in occasione del gol di Singo, il capitano del Parma è piantato per terra e si fa bruciare dalla velocità dell’esterno del Torino. Rispetto al solito poi, sbaglia tantissimo anche in fase di costruzione con lanci sbilenchi e imprecisi.

Gagliolo 5 - Singo è un avversario molto ostico e lo si vede sin da subito. Anche lui si fa bruciare dall’esterno del Toro in occasione del gol del vantaggio, ma per tutta la gara è costretto rincorrere il velocissimo 2000 ivoriano. Si perde Izzo in occasione del gol del raddoppio.

Kucka 6 - E’ quello che ci prova più di tutti, dal minuto uno fino alla sostituzione. E’ il cuore del Parma, il leader, ma da solo può fare poco. Nella ripresa, più assistito dai compagni ha una buona chance di testa, ma Sirigu gli nega la gioia del secondo gol in fila. Dall’85’ Cyprien sv

Hernani 5 - Monopasso, il brasiliano è lentissimo e non riesce mai a mettere in moto gli attaccanti del Parma. La fotografia della sua gara è nel gol di Singo: l’ivoriano parte come se stesse correndo la 4x100, Hernani lo osserva rientrando lentamente. Dal 60’ Sohm 5 - Gli si chiedeva un cambio di passo e qualche geometria. Propone errori e grande lentezza.

Kurtic 5.5 - Con Kucka è quello che ci prova di più, sfiorando il gol con un bel colpo di testa. Ci prova anche da fuori ma senza fortuna.

Karamoh 5.5 - Corre tantissimo, anche se spesso lo fa a vuoto. Ha una buona chance a fine primo tempo, quando si ritrova il pallone tra i piedi in area di rigore ma non ha la lucidità di concludere. Sfiora il gol nell’ultimissima azione della sua gara, con un grande Sirigu a dirgli di no. Dal 75’ Mihaila sv

Cornelius 5 - Al solito il suo lavoro spalle alla porta è encomiabile, ma il Parma ha bisogno di riempire l’area e ogni volta che va al cross il danese è fuori dall’area o in ritardo. Con l‘ingresso di Inglese ritrova più la posizione, ma non riesce ad incidere.

Brunetta 5 - La scelta di Liverani per sostituire Gervinho, alla prima da titolare in A delude, non entrando mai in partita. Mette un paio di buoni cross da corner, ma il suo apporto alla gara è nullo. Dal 60’ Inglese 6 - Si presenta subito con caparbietà, scoccando un bel destro chiuso in angolo da Sirigu. Il suo ingresso giova a Cornelius ma il Parma non riesce a segnare a affonda nel finale.

Fabio Liverani 4.5 - Il suo Parma è il nulla assoluto. Non si vede una trama, non si vedono idee, i crociati giocano lanciando in avanti il pallone e sperando in una deviazione. Ci si aspettavano risposte dopo la gara di oggi e se possibile la sua squadra ha fatto peggio che a Crotone.